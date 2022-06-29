اليوم السابع
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نقابة الأطباء: 212 ألف جنيه دعما لأسر الأطباء خلال شهر يونيو

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:38 ص
نقابة الأطباء: 212 ألف جنيه دعما لأسر الأطباء خلال شهر يونيو نقابه الاطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة أطباء مصر عن تقديمها دعم لأسر الأطباء خلال شهر يونيو الجاري بمبلغ 212 ألف جنيه.
 
وقالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن اللجنة قدمت دعما دراسياً لعدد 42 أسرة طبيب بمبلغ 136 ألف جنيه، ودعما علاجيا لعدد 32 أسرة طبيب بمبلغ 76 ألف جنيه، وذلك خلال شهر يونيو، ويعد تقديم أوجه الدعم للأطباء وأسرهم أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية.
 
وأضافت "سلامة"، أن مواردنشاط الدعم باللجنة الاجتماعية هي تبرعات الأطباء وما يخصصه مجلس النقابة العامة للأطباء من ميزانية النقابة لهذا النشاط.
 
 

نقابة الأطباء

دعم نقابة الاطباء

اللجنة الاجتماعية بالاطباء



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