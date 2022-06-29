موسم لم فلوس.. اعترافات القائم على تداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود عبد الراضى

اعترف طالب بتداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة على منصات التواصل الاجتماعي لجمع الأموال، مؤكدًا أنه يستغل موسم الامتحانات لتحقيق مكاسب مادية، مستغلا رغبة بعض الطلاب في ذلك.

واستكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط القائمين على تداول أسئلة الامتحانات عبر وسائل التواصل الاجتماعى تم ضبط (طالب - مقيم بالقليوبية) لقيامه بإدارة مجموعة عبر تطبيق "واتس أب" لنشر صور أسئلة وإجابات، والادعاء بكونها أسئلة امتحانات ثانوية عامة.

وضبطت قوات الأمن بحوزة المتهم وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق مكاسب مالية، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.