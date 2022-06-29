مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 أخرين فى هجوم روسى على مدينة يكولايف الأوكرانية

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قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف الأوكرانية فيتالي كيم، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 5 آخرون في هجوم روسي على مدينة يكولايف صباح اليوم الأربعاء.



ونقلت وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية عن فيتالي كيم قوله "حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت أوكرانيا، تم الإبلاغ عن 3 قتلى و5 جرحى، كما أصيب موظف في خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية".



وهزت انفجارات قوية صباح اليوم مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا حيث قال عمدة ميكولايف أولكسندر سينكيفيتش إن القوات الروسية ضربت مبنى سكنيا.