اليوم السابع
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مقتل فتاة أصابها طلق نارى فى بولاق الدكرور بالجيزة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 12:58 ص
مقتل فتاة أصابها طلق نارى فى بولاق الدكرور بالجيزة إسعاف - أرشيفية
كتب - بهجت أبو ضيف

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لقيت فتاة مصرعها نتيجة إصابتها بطلق ناري، خلال سيرها بمحيط مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، في بولاق الدكرور وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل فتاة نتيجة إصابتها بطلق ناري في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال سير فتاة بمحيط مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم أطلق أحد المتشاجرين أعيرة نارية، أصابت إحداها الفتاة، مما أسفر عن مقتلها.
 
تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 

 


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