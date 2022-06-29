اليوم السابع
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مصرع 13 مهاجرا فى انقلاب زورق قبالة سواحل السنغال

الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:43 م
مصرع 13 مهاجرا فى انقلاب زورق قبالة سواحل السنغال مهاجرين - أرشيفية
كتب محمد جمال

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قال مسئولون بالصليب الأحمر السنغالى إن قاربا يقل مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا انقلب قبالة سواحل السنغال، ما أسفر عن مصرع 13 شخصا على الأقل، بحسب "روسيا اليوم".

وذكر جادجا سامبو، المسؤول بالصليب الأحمر السنغالى، إن الحادث وقع بالقرب من كافونتين فى منطقة كازامانس الجنوبية ليل الاثنين.

وقال عمال الإنقاذ إن حوالي 150 شخصا كانوا على متن القارب وتم إنقاذ 91 منهم، ولا يزال أكثر من 40 آخرين في عداد المفقودين، ولا يزال البحث مستمرا عن ناجين او لانتشال جثث.

يحقق المسؤولون في سبب وقوع الحادث، والمسؤول عن القارب وعملية الهجرة، بحسب مسؤولين في منطقة زيجينشور.

تشهد السنغال محاولة الكثيرين الهجرة إلى أوروبا سنويا على متن قوارب صغيرة على مسار بحري خطير على طول ساحل غرب إفريقيا.

وفي أغسطس 2021 انقلب قارب يقل حوالي 60 مهاجرا أمام سانت لويس شمالي السنغال، مما تسبب في غرق عشرات الركاب.


مهاجرين

السنغال

هجرة غير شرعية

أوروبا



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