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مصرع موظف وإصابة شخص آخر خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بشبين القناطر

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:31 م
مصرع موظف وإصابة شخص آخر خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بشبين القناطر حادث - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى موظف مصرعه، وأصيب آخر في مشاجرة بين طرفين بممطقة الحلايمة بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، إثر خلافات  الجيرة بينهما، جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحررمحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
 
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين ووجود جثة ومصاب بسبب خلافات الجيرة بمنطقة الحلايمة بقرية نوى دائرة المركز.
 
علي الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، واسفرت عن مصرع "أحمد س"، موظف بشركة الكهرباء، وإصابة آخر، جرى نقل الجثة والمصاب لمستشفي شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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