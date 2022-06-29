مصرع طبيب أسنان فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على صحراوى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى طبيب أسنان مصرعه اليوم الأربعاء فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى قبل الكارتة بحوالى 15كم بنطاق محافظة بنى سويف فى اتجاه القاهرة، وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى المستشفي.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى قبل الكارتة بحوالى 15 كم، أسفر عن وفاة طبيب أسنان.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

واستقبلت مستشفى بنى سويف التخصصي، عبد الرحمن. ر. م، طبيب أسنان، جثة هامدة، جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى،حرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة المتوفى إلى ذويه.