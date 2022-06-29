إصابة شخص سقط من قطار داخل محطة سكة حديد الواسطى فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب شخص، اليوم الأربعاء، بعد سقوطه من قطار داخل محطة سكة حديد الواسطى شمال بنى سويف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من قطار داخل محطة سكة حديد الواسطى ووجه على الفور بسرعة نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف "أحمد.ر.م" 52 سنة، ومقيم بمركز الواسطى مصاباً بجرح قطعى بالقدم الأيسر 10 سم، وسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.