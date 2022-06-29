مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار ووفاة أخرى بعد تناولها صبغة شعر بالخطأ فى قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، أسفل عجلات قطار بمزلقان مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم نقل جثتها إلي المشرحة، كما لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم أيضا بعد تناولها صبغة شعر عن طريق الخطأ، بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت.
وتلقى اللواء مسعد مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع ربة منزل أسفر عجلات القطار، حيث أسفرت الواقعة عن مصرع هناء خيري، 50 عامًا، دهسًا أسفل عجلات القطار بمزلقان فرشوط، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.
كما تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع ربة منزل إثر تناولها صبغة شعر عن طريق الخطأ بقرية كوم يعقوب بمركز أبوتشت، وتبين مصرع نجاة.ن.أ.، 52 عاما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة