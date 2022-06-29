مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار ووفاة أخرى بعد تناولها صبغة شعر بالخطأ فى قنا

قنا صابر سعيد

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الأربعاء، أسفل عجلات قطار بمزلقان مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم نقل جثتها إلي المشرحة، كما لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم أيضا بعد تناولها صبغة شعر عن طريق الخطأ، بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت.

وتلقى اللواء مسعد مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع ربة منزل أسفر عجلات القطار، حيث أسفرت الواقعة عن مصرع هناء خيري، 50 عامًا، دهسًا أسفل عجلات القطار بمزلقان فرشوط، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.