مدير عام الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات بالإسماعيلية يتفقدان محصول المانجو بالقنطرة شرق

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد المهندس احمد البعلي مدير عام الارشاد الزراعي بالاسماعيلية اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لمتابعة أشجار المانجو بزمام الادارة الزراعية بالقنطرة، تنفيذا لتوجيهات المهندس اسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة والمهندس علي غنيم مدير عام الشئون الزراعية، بضرورة تكثيف مرور لجان المتابعة، لحل مشكلات المزارعيين على الطبيعة.

ورافقه خلال الجولة كل من المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة بمديرية زراعة الإسماعيلية والمهندس نفادي محمد مدير عام الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق والمهندس محمد فؤاد مدير مكافحة القنطرة شرق والمهندس ماجد حنا رئيس وحدة جلبانة ومهندسي مكافحة الافات والإرشاد الزراعي بالقنطرة شرق.

وخلال الجولة؛ لوحظ إن أشجار المانجو جيدة، وخلو الأشجار من مرض العفن الهبابي، والحشرات القشرية، والبق الدقيقي، وحالة المحصول العامة مبشرة بالخير الوفير والعائد الكبير للمزارعين وتم أعطاء المزارعيين التوصيات والإرشادات التالية التي تعمل على زيادة الأنتاج والحفاظ على الثمار من الافات خاصة ذبابة الفاكهة والخوخ في تلك الفترة حيث يبدأ تعليق مصائد الجاذبات الجنسية لذبابة الفاكهة داخل حدائق المانجو ابتداء من أول يوليو بمعدل مصيدة لكل 5 أفدنة وتفحص أسبوعيا لتحديد موعد وطريقة العلاج اللازم.

وفي حالة الاصابة وعند وجود الذبابة بأعداد كبيرة يتم الرش للأشجار الجزئي بالمبيدات الموصي بها من وزارة الزراعة مرتين بينهما 3 أسابيع وذلك حتى أواخر يوليووأوائل أغسطس وهو مفيد أيضا في علاج الحشرات القشرية والبق الدقيقي مع ايقاف الرش قبل الجمع بـ 21 يوما ، والانتظام في الري وعدم التعطيش أو المغالاة فيه حتى لايحدث تساقط أو تشقق للثمار، ويتم اطالة الفترة بين الريات قليلا عند وصول الثمار إلى ثلثي حجمها لمنع تشققها وتساقطها ويكون الري في الصباح الباكر أو في المساء.

وأكدت إدارة المكافحة أن هذا العام يشهد إنتاج جيد في محافظة الإسماعيلية وذلك يرجع إلى تنفيذ المزارعيين لتعليمات إدارة المكافحة والتزامهم بالتوصيات، والإرشادات، والمجهود المبذول من إدارة المكافحة، والإرشادالزراعي والبساتين، وتوفير جميع أنواع المبيدات اللازمة للمكافحة، وبالسعر المدعم والمضمون للمزارع الإسماعيلي ومتابعتها من جانب الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة يوميا.

وقال المهندس محمود عبد القادر تاتي هذة الزيارة ضمن خطة الوزارة لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والامراض التي تهدد الانتاج، مشيرا إلي أن نتائج المتابعة أكدت ان مرض العفن الهبابي الذي يصيب زراعات المانجو تحت السيطرة وأن جهود المكافحة نجحت في تحقيق أهدافها بحماية المحصول الاستراتيجي من هذه المخاطر.