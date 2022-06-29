مدارس مصر للغات تحتفل بتخريج طلابها.. صور

كتب محمود طه حسين

احتفلت مدارس مصر للغات بتخريج طلابها دفعة 2022، بحضور شاهيناز شحاتة مديرة المدارس والطلاب الخريجين وأولياء الأمور وطارق الطويل عضو مجلس النواب، كما قدم الفنان مصطفى قمر التهنئة للطلاب وشاركهم فرحتهم حيث قدم بعض الأغاني خلال مراسم الحفل.

ونظمت مدارس مصر للغات، الحفل بحضور خريجى وطلاب المدراس منذ تأسيسها، وذلك بمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات بالجيزة، كما أدى عدد كبير من الحضور رقصات على أنغام أغانى مصطفى قمر، الذى أشعل الحفل.