مدارس مصر للغات تعقد جمعيتها العمومية السنوية وتحتفل بالعام الجديد

كتب محمود طه حسين

عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لمدارس مصر للغات بمقر المدارس تحت إشراف ومتابعة وزارة التربية والتعليم و مديرية التربية والتعليم بالجيزة بإدارتها ،وبحضور المهندس كريم عبد الرحمن على رئيس مجلس الإدارة والمهندس اسلام نور الدين نائبه والدكتور محمد عبد الله أمين الصندوق والمستشار عبد المعطى رشوان السكرتير العام و أمانى حسنى وعمر صلاح عضوى المجلس والدكتورة شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس، وكانت جمعية عمومية تاريخية.

وشهدت الجمعية العمومية اقبالا كبيرا غير مسبوق من الأعضاء والذين قاموا بالتسجيل والتصويت على الميزانية السنوية وتحت إشراف ومتابعة الجهة الإدارية التى شكلت لجنة رقابية وتنفيذية لإجراء تلك الجمعية العمومية بطريقة سهلت على الجميع المشاركة بدون تزاحم أو اختلاط.

كما وفرت المدارس أماكن لاستمتاع للطلاب و أولياء الأمور أعضاء الجمعية العمومية مما أدى إلى شكر أعضاء الجمعية العمومية لكل ما تم تنفيذه منذ وصولهم إلى مقر المدارس وحتى انتهاء الجمعية العمومية ، وأثنى مجلس الإدارة وإدارة المدارس على اللجنة المشكلة من وزارة التربية والتعليم ومديرية الجيزة التعليمية للتنظيم المثالى والمستوى المتميز فى إدارة تنظيم الجمعية العمومية ، وتوافر كافة السبل لإنجاح واستكمال الجمعية العمومية وعلى مدى إحترافية أعضاء اللجنة عمليا وتنفيذيا للدرجة التى أدت إلى سهولة ويسر ونجاح الجمعية العمومية بالصورة المبهرة للجميع.

واقام طلاب المدارس وذويهم احتفالية ترفيهية بمناسبة العام الجديد 2022 حيث أظهر الطلاب مواهبهم الفنية والغنائية كما وقام والأبناء " من ذوى الهمم " بتقديم التابلوهات الفلكلورية بتلك المناسبة وشاركهم أولياء الأمور بالتشجيع ، وكان يوما مبهجا مفرحا للجميع.

وصرحت شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس بأن اكتمال الجمعية العمومية بهذا الكم الكبير من الحضور فى تلك الظروف الاستثنائية دليل قاطع على الاهتمام والتعاون المثمر بين المدارس وأولياء الأمور ويعتبر هذا التواجد الهائل تاريخيا حيث لم يصل هذا العدد فى أيا من الجمعيات السابقة منذ بداية المدارس فى عام 1985 وحتى الآن وهو مايشير إلى الوعى الكامل لأعضاء الجمعية العمومية.

وأضافت ، لا يسعنى إلا أن أشكر الجميع أولياء الأمور وأسرة مدارس مصر للغات الذين كانوا سيمفونية عمل متميز كان له الأثر الأبر فى نجاح الجمعية العمومية العادية التى لم يتحقق بها هذا الكم الكبير من الحضور وسعادتى بجميع طلاب المدارس وأبنائنا من ذوى الهمم وما قدموه من مواهب.

وأضاف المهندس كريم عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة ، عن شعورة بالفخر والإعتزاز بمنظومة العمل بمدارس مصر للغات وإدارتها الحكيمة فى اخراج تلك الجمعية بالصورة المثالية المبهرة والتى تعتبر تاريخية للمدارس.

وأكد أن ما شاهده اليوم هو عرس جديد وانجاز للمؤسسة التعليمية الكبرى مدارس مصر للغات وأن التواجد الكبير للجمعية العمومية ماهو إلا تأكيد على استكمال واستمرارية مسيرة النجاح والانجاز الذى تشهده تلك المؤسسة التعليمية الكبرى ، وعاهد الجمعية العمومية للحفاظ معا متضامنين ومتكاتفين على أهداف ومبادىء ورسالة المدارس العريقة وأن رئاستى للمجلس تكليف أعمل مخلصا لها من أجل تحقيق المزيد من النجاحات والانجازات من أجل الحفاظ على مسيرة المدارس التعليمية والوطنية مع إدارة المدارس الحكيمة.