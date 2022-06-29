محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من إصلاح وصيانة خط طرد الصرف

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا طارئا، لمراجعة الإجراءات المتبعة لأعمال الإصلاح والصيانة الخاصة بخط طرد الصرف الصحى بمدينة قنا، بحضور محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والعميد أحمد صقر، مدير ادارة المرور، والعميد هانى الأتربى، مدير إدارة الحماية المدنية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية .

ناقش محافظ قنا الإجراءات التى تم اتخاذها خلال الأزمة، مؤكدا عدم قطع المياه نهائيا عن المنازل أثناء أعمال الصيانة، وأنه ستتم دراسة إدراج خط طرد بديل من محطة الصرف الصحى الرئيسية لمدينة قنا قطر 1000 مم خرسانة مسلحة نظرا لتهالك الخط الرئيسى القديم والذى يرجع تاريخ إنشائه لعام 1986، ضمن فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ووجه محافظ قنا برفع حالة الطوارئ القصوى بمرفق مياه الشرب والصرف الصحى، لاستكمال أعمال الصيانة والإصلاح، وذلك اليوم 29 يونيو 2022 فى تمام الساعة 11 مساء حتى الساعة 8 صباحا من يوم الخميس 30 يونيو 2022.

وأكد المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى أنه لن يتم قطع المياه عن المنازل نهائيا، لكن سيتم تخفيف الضغط فقط فى بعض المناطق لحين الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح.