محافظ قنا يوجه بسرعة تيسير إجراءات استلام مشروعات حياة كريمة المُنفذة

قنا - صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لبحث تذليل التحديات لاستلام مشروعات حياة كريمة المُنفذة، جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس هيثم مازن، عضو أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ متابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة، والمهندس محمد على، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من وكلاء الوزارة، ومسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا، مسئولى القطاعات الخدمية بسرعة تيسير إجراءات استلام المنشآت التى تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى بها وتقديم الخدمات للمواطنين، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الانتهاء منها ومطلوب تسليمها، والمشروعات التى ما زالت جاري العمل بها، موجها بعقد اجتماع أسبوعى بحضور جميع مسئولى الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات المرحلة الاولى .

وكلف محافظ قنا، المسئولين بسرعة تجهيز كافة المباني التي يتم استلامها بالأثاث المكتبي والأدوات اللازمة لعملية التشغيل، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية علي نظم العمل وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية، استعدادا للافتتاح والتشغيل التجريبى لخدمة للمواطنين على أكمل وجه وفى أسرع وقت.

واستعرض المهندس هيثم مازن، عدد من المشروعات المنفذة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية بمختلف القطاعات الخدمية، وحجم التحديات التى تعترض استلامها، وطالب بسرعة تذليل تلك المعوقات واستلام المنشآت .

ويذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، استهدفت تنفيذ 964 مشروعا فى قطاعات خدمية مختلفة، ما بين مشروعات بنية تحتية ومبانى ومؤسسات حكومية تقدم خدماتها للجمهور، وتم الانتهاء من تنفيذ العديد من تلك المؤسسات، وتم إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي حيث تعد المحافظة في مقدمة المحافظات التي أوشكت على الانتهاء تماما من كل مشروعاتها.