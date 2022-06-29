شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إطلاق اسم البطل الشيخ حسن خلف على أكبر ميادين المحافظة، جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقدت برئاسته وبحضور اللواء أيمن حماد، مساعد مدير الأمن، العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة وعدلى اليمانى، مساعد المحافظ لقطاع وسط سيناء، وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومديرى مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام، علي إحالة الموظفين المتقاعسين عن تنفيذ الإزالات إلى التحقيق، مع الاستعداد للموجة 20 إزالات بعد انتهاء الموجة 19.

ووجه المحافظ برفع اسم المواطنين المعتدين على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة من بطاقات التموين وصرف الأسمدة.

وأضاف المحافظ أنه على رؤساء مجالس المدن بوضع حصر كامل للأراضى الفضاء سواء كانت أملاك دولة أو أملاك خاصة، بجانب حصر جميع المنشآت سواء كانت حكومية أو ملكية خاصة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحى خلال عيد الأضحى المبارك، بالمجان ودون دفع أى رسوم، موجها بتشكيل لجان من مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين للمرور على الأسواق والشوادر وأماكن بيع الأضاحى واللحوم والمجمدات والتأكد من اللحوم المعروضة ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأكد المحافظ على تنويع مصادر اللحوم والاضاحي التي تصل إلى محافظة شمال سيناء من عدة جهات، لافتا إلى توفير أضاحي بأسعار مناسبة ومخفضة، مضيفا أن حضور أعضاء المجموعة البرلمانية للمجلس التنفيذي إضافة كبيرة للمجلس، حيث إن الجناح التشريعي يعمل جنبا إلى جنب مع الجانب التنفيذي.

ووجه المحافظ بضرورة حل مشاكل المواطنين، والرد علي الشكاوي التي ترد الي الجهات خلال التوقيتات المحددة ، مشددا علي جميع المديريات والإدارات المركزية بعدم فرض اي رسوم علي المواطنين تحت أي مسمي، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ على مشاركة محافظة شمال سيناء في مسابقة جائزة اليونسكو للعام الجاري، من خلال مشروع "الروضة قرية آمنة"، مطالبا جميع الجهات المشاركة والمعاونه لحصول المحافظة علي جائزة اليونسكو ، مطالبا مديري المديريات بسرعة إعداد كشوف بأسماء العاملين بها تمهيدا لتنفيذ مشروع ميكنة مرتبات ومستحقات العاملين بنظام الـ " PAYROLL".

وأكد المحافظ رفع كفاءة الطريق الدولي وانارة كشافات الكهرباء علي جانبيه وإزالة الرمال من علي الطريق وإزالة اي عوائق ، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطنين الذين يقومون بسرقة التيار الكهربائي، خاصة في منطقة وسط سيناء، موجها بتركيب عدادات كهرباء للمواطنين.

وشدد المحافظ على استمرار امتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية دون أي معوقات، موجها الشكر إلى مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية علي انتظام الامتحانات، و لمديرية امن شمال سيناء علي تأمين الامتحانات، مشددًا علي ضرورة تواجد طبيب وزائرة صحية في كل لجنة مع تمركز سيارة إسعاف بمحيط اللجان، مؤكدا تحقيق مدارس شمال سيناء لمراكز متقدمة في المسابقات المشاركة فيها.

وناشد المحافظ أهالى شمال سيناء بالتقدم لمشروع التجمعات التنموية الجديدة فى وسط سيناء، مؤكدا أنه سيتم طرح مرحلة ثانية من المشروع عقب عيد الاضحي المبارك، لافتا الي انه سيتم منح المتقدمين عدد من المميزات الكبيرة.

ووجه المحافظ جميع المديريات بالتعرف علي احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم في القري العائدة بالشيخ زويد ، وأعداد مذكرة بالاشياء المطلوبة تمهيدا لتحقيقها.



من جانبها أكدت صبحية ابو الفتوح ، مدير الادارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، علي ان نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري بلغت 99 ٪.

وأشارت إلي أن مقترح الخطة الاستثمارية الجديدة بلغ 418 مليون جنيه، سيتم توزيعها بنسبة 50 ٪ لديوان عام المحافظة لتنفيذ المشروعات، و50 ٪ لمجالس المدن يتم توزيعها طبقا لعدد السكان، مؤكدة حصول محافظة شمال سيناء علي حافز تميز بنسبة 10 ٪ ضمن 14 محافظة أخري.

وأكد سالم العكش عضو مجلس الشيوخ، أن أعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ يتعاونون مع الجهاز التنفيذي من أجل المواطن البسيط، مطالبا برفع قيمة التعويض المخصص للشهداء من المحافظة والتضامن الاجتماعى، وزيادة حصة المراكز من الخطة الاستثمارية، وسرعة الرد علي مطالب المواطنين، واتخاذ خطوات إيجابية في اصدار تراخيص البناء وتخفيف الإجراءات.

بدورها طالبت عايدة السواركة عضو مجلس النواب، بإعفاء أبناء القري العائدة من فواتير الكهرباء خلال السنوات الماضية، وزيادة الحصص الإضافية من الدقيق لأبناء الشيخ زويد، وسرعة الانتهاء من التقنين الخاص بمنازل المواطنين، وسرعة استكمال إجراءات تعيين أبناء الشهداء والمصابين ، وسرعة صرف التعويضات الخاصة بالمواطنين المضارين، وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين .

وطالب النائب رمضان سرحان، عضو مجلس الشيوخ، بإصدار تراخيص للمواطنين في الاحوزة العمرانية بأسعار مناسبة.

وأكد النائب رحمي بكير، عضو مجلس النواب، أن سبب عدم إقبال المواطنين علي التقنين هو ارتفاع سعر المتر، مطالبا بتخفيض سعر المتر، بجانب القيام بإعادة الشيئ لاصله بانتهاء الأعمال في مختلف شوارع مدينة العريش،و محاسبة المقاولين المتقاعسين عن تنفيذ الأعمال في الأوقات المحددة.

وأشار بكير إلى ضرورة عودة العمل في مجمع محاكم العريش، بعد استقرار الأمور بفضل الجهود المبذولة، بجانب إعفاء المواطنين من متاخرات المياه ورسوم تركيب العدادات الكودية، وصرف قيمة الـ50٪ الأخرى من تعويضات المزارعين، وصرف التعويضات المقررة للمواطنين، وإعفاء أبناء سيناء من رسوم الترخيص فى الأحوزة العمرانية بالمدن.