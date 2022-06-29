محافظ سوهاج يستقبل السفير الإيطالى لتفقد المعالم السياحية والأثرية.. صور

سوهاج - محمود مقبول

استقبل اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، السفير الإيطالى بالقاهرة "ميكيلى كواروني"، والوفد المرافق له، خلال زيارته الأولى لسوهاج والتى تستغرق يومين؛ لتفقد المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وتفقد بعض المشروعات المشتركة والمدعومة بتمويل من الجانب الإيطالي، بحضور اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد.

ورحب محافظ سوهاج بالسفير الإيطالي، والوفد المرافق له، فى زيارته الأولى لمحافظة سوهاج، متمنيا لهم زيارة سعيدة، والاستمتاع بالمناطق الأثرية والسياحية فى سوهاج، وتناول اللقاء مناقشة أبرز المشروعات المنفذة فى سوهاج والممولة من الجانب الإيطالى وسبل زيادة التعاون المشترك خلال الفترات القادمة.

ومن جانبه، عبر السفير الإيطالى عن سعادته بزيارة سوهاج، مشيدا بما شاهده من اهتمام على أعلى مستوى بدعم المنتجات والحرف اليدوية بسوهاج، وما تقدمه المحافظة من دعم لمساعدة أصحاب تلك الحرف والارتقاء بها .