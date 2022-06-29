اليوم السابع
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تعرف على المنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة فى 10 معلومات

الأربعاء، 29 يونيو 2022 08:00 ص
تعرف على المنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة فى 10 معلومات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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محافظة سوهاج إحدى محافظات الصعيد بها 5 مناطق صناعية كبرى هى المنطقة الصناعية بحى الكوثر والمنطقة الصناعية بالأحايوة والمنطقة الصناعية بغرب طهطا والمنطقة الصناعية بغرب جرجا والمنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة.

المحافظة أعدت دليلا للخدمات التى تقدمها للمستثمرين من أجل تسهيل فرص الاستثمار وجذب المستثمرين للمحافظة فى كل منطقة، والتى تأتى فى مقدمتها المنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة وهى من أحدث المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة.

ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن المنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديدة، فى التقرير التالى.

1 – المنطقة الصناعية بمدينة سوهاج الجديد تقع بالحى الرابع.

2 – تبعد المنطقة الصناعية عن مدينة سوهاج الجديدة بنحو 1.5 كيلو متر تقريبا.

3 – تبلغ مساحة المنطقة الصناعية الصناعية 97 فدانا كاملة المرافق بنسبة 90%.

4 – إجمالى قطع الأراضى بالمنطقة 307 قطع.

5 – إجمالى عدد فرص العمل بالمنطقة 15 ألف فرصة.

6 – إجمالي عدد القطع المخصصة 306 قطع.

7 – متوسط مساحة القطعة من 2500 متر إلى 1000 متر مربع.

8 – تم تشغيل العديد من المصانع بأنشطة متنوعة "مصنع بلاستيك، سيارات، مصنع ملابس جاهزة، تعبئة وتغليف مواد غذائية ... ألخ"

9 – عدد المصانع المعاملة 93 مصنع بنسبة 31% وتستوعب عمالة مباشرة وغير مباشرة حوالى 4500 عامل.

10 – يوجد توسعات بالمنطقة الجنوبية للمنطقة شملت :

أ – التوسعات بإجمالى 407 أفدنة.

ب – عدد القطع 645 قطعة متوقع 32 ألف فرصة عمل.

ج – مساحة القطع تبدأ من 1000 متر مربع وإلى 4000 متر مربع.

ج – تم تخطيطها بالكامل، وجارى أعمال إعداد مستندات الطرح للمرافق لتنفيذ شبكة المرافق لطرحها على المستثمرين.

 


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