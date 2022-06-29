اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:59 م
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محافظ سوهاج يبحث موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:33 م
محافظ سوهاج يبحث موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جانب من الاجتماع
سوهاج محمود مقبول

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عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، الأربعاء، الاجتماع الدورى الأسبوعى لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والعمل على إزالة أية معوقات.

تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة فى مختلف القطاعات، وأبرز المعوقات والعمل على حلها، بالتعاون بين الجهات المعنية، حيث ناقش الاجتماع موقف إنشاء طريق دار السلام الموازى بالناحية الشرقية لترعة الفاروقية، بداية من أمام محور جرجا لمسافة 45 كيلو متر جنوبا، وما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة المعوقات بالطريق، والعمل على حلها، حيث تم تذليل معوقات " الغاز، والاتصالات، والكهرباء "، وجارى العمل والتنسيق مع " المياه، والري، والأوقاف " للانتهاء من كافة المعوقات، تمهيدا للبدء فى إنشاء الطريق .

وأكد المحافظ على أهمية طريق دار السلام الموازى الجديد، والذى يعد نقله لمحافظة سوهاج؛ ليكون الطريق مكون من حارتين مروريتين ذهاب وعودة، لتخفيف الضغط المرورى على الطريق القديم والحد من الحوادث، كما تناول الاجتماع مناقشة موقف مركز شباب العوكلية بالبلينا، حيث تم إحلال وتجديد السور، وتركيب النجيل الصناعى بالملعب الخماسى .

واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية .

 

 
المحافظ واجتماع حياة كريمة (8)
المحافظ واجتماع حياة كريمة 

 


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