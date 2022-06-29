اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:58 م
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محافظ بنى سويف يوجه بسرعة إصلاح أعمدة إنارة بقرية قاى

الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:17 م
محافظ بنى سويف يوجه بسرعة إصلاح أعمدة إنارة بقرية قاى جانب من اللقاء
بنى سويف - هانى فتحى

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واصل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف لقائه بالمواطنين، لبحث مشاكلهم وشكاواهم عن قرب، حيث يعقد اللقاء المفتوح عدد من المرات أسبوعياً، لاستقبال المواطنين بمكتبه فى حضور مسئولى القطاعات الخدمية المعنية، لتوفير الحلول والبدائل فى أسرع وقت ممكن.

وفى اللقاء الذى عقده اليوم، شدد المحافظ بضرورة المراجعة الميدانية لكل أعمدة الإنارة لتحديد حالاتها الفنية وإصلاح الأعمدة التى تحتاج للصيانة والتأكد من متانة تثبيتها، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة اهناسيا، بسرعة التعامل مع الشكوى الواردة من أحد المواطنين بقرية قاى، من وجود أعمدة كهرباء متآكلة من الأسفل والبعض الآخر به ميل، مشدداً بإرسال تقرير مصور بما تم تنفيذه والعمل على تعميم هذا الإجراء على باقى المناطق فى الحالات والمشكلات المماثلة.

حضر اللقاء نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، مها حميدة مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.


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