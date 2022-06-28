محافظ الوادى الجديد يشهد أعمال إزالة مخالفات زراعات الأرز بمركز الفرافرة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تنفيذ مديرية الزراعة بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، لأعمال إزالة بعض أحواض زراعات الأرز بمركز الفرافرة، ضمن قرار حظر زراعة الأرز بالمحافظة حفاظًا على المخزون الجوفي وحق الأجيال القادمة منه.

وشدّد المحافظ على التعامل الفوري مع أي مخالفات لزراعة الأرز، ممهلًا المزارعين أسبوع لإزالة الزراعات بحرث الأرض أو تتكفل مديرية الزراعة بإزالتها بمبيد الحشائش بالتعاون مع مديرية الري والوحدات المحلية، حيث ناشد المحافظ المزارعين إزالة مساحات الأرز المنزرعة بالطرق الطبيعية دون اللجوء لاستعمال المبيدات.