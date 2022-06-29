محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية

القليوبية - إبراهيم سالم

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة ضمن الحملات المكثفة التى تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترسيخ دولة القانون والتصدى بكل حزم لملف البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية وإزالتها فوراً.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لإزالة التعديات بالبناء المخالف بحوض التيل قرية القلج بنطاق مدينة الخانكة، وبحضور كلاً من اللواء عمرو أبو رية مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء أحمد عبد الرحمن مدير إدارة قوات الأمن، والعقيد شريف الدخاخنى مأمور مركز ومدينة الخانكة، ومجدى نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة، ومسئولى وحدة المتغيرات المكانية والزراعة بالمدينة.

وتمكنت الحملة من إزالة 17 حالة بمساحة 5830 متر تم رصد بعضهم من قبل المتغيرات المكانية، والبعض الآخر بالرصد الميداني، وتنوعت المخالفات ما بين (مبانى مسلحات أسقف وحوائط وعمدان، ومبانى بالطوب السويسي، وجاملونات لمخازن وورش وتشوين، وأسوار سويسي)، وتمت الإزالة بالكامل بمعدات المحافظة ومدينة الخانكة.

وشدد "الهجان"، على تكثيف حملات التصدى لأى محاولات للبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإزالتها فى المهد، وتشديد الرقابة والتواجد الميدانى والتصدى الحاسم لكافة صور التعدي، خاصة خلال فترة الإجازات، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وأكد على استمرار حملات إزالة كافة التعديات بجميع قرى ومراكز المحافظة بمشاركة مديرية أمن المحافظه، ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحليه والقروية، والتصدى بكل قوة وحزم لجميع التعديات على الاراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء المخالف للحفاظ على حق الدوله و المواطنين.



إزالة تعديات



إزالة



حملة إزالة