محافظ القليوبية: رفع 84% من تراكمات القمامة بشوارع شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار متابعته الميدانية لأعمال رفع تراكمات القمامة من أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، حتى الانتهاء منها بالكامل، بهدف رفع مستوى النظافة العامة لخلق بيئة نقية وصحية للأهالى بالتعاون معهم كونهم شريك أساسى فى الارتقاء بمستوى النظافة العامة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ، مساء أمس الإثنين، لمتابعة نسب إنجاز رفع تراكمات القمامة من شوارع أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة لتسريع وتيرة العمل، والوقوف على معدلات تنفيذ أعمال تطوير شارع أحمد عرابي، ورافقه خلال الجولة كلاً من اللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء ماهر هاشم رئيس حى غرب شبرا الخيمة، ومحمد طه نائب رئيس مدينة قليوب، ومحمود عبد المُعز نائب رئيس مدينة طوخ.

ووصلت نسبة رفع التراكمات إلى 84%، مع استمرار العمل حتى الإنتهاء منها بالكامل، ومن ثم رفع أى تجمعات أخرى للقمامة إن وجد سواءً فى الشوارع الرئيسية أو الفرعية، وذلك بالتعاون والدعم بمعدات مدينة قليوب ومدينة طوخ.

ووجه محافظ القليوبية، ببذل مزيد من الجهد للإنتهاء من رفع التراكمات تماماً ونقلها للمقلب العمومي، وعدم السماح بعودة تلك التراكمات مرة أخري، والعمل بخطة زمنيو محددة بين الأحياء لرفع أى تراكمات أولاً بأول للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وللتسهيل لأى تطوير يحدث داخل الأحياء كتطوير شارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة.

وشدد المحافظ، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة الإلتزام وتكثيف المتابعة الميدانية لجميع الأعمال سواء كانت تحسين مستوى النظافة العامه، أو إزالة الإشغالات التى تعيق حركة السير والمارة، أو أعمال التطوير الجارية وسير العمل فيها للإنتهاء فى المدة الزمنية المحددة، فضلاً عن متابعة جودة الأعمال من قبل الشركات المُنفذة لتلافى أى مشكلات فيما بعد، ولتذليل أى معوقات على أرض الواقع، وذلك بهدف تقديم خدمات متميزه لجموع المواطنين للإرتقاء بالمظهر اللائق والحضارى.