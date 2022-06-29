محافظ القليوبية: تكثيف حملات التصدى للبناء المخالف ومتابعة مشروعات حياة كريمة

القليوبية إبراهيم سالم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على تكثيف حملات التصدي لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها في المهد، وتشديد الرقابة والتواجد الميداني والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي، خاصة خلال فترة الإجازات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.



كما شدد المحافظ، علي استمرار حملات إزالة كافة التعديات بجميع قرى ومراكز المحافظة بمشاركة مديرية أمن المحافظة، ورؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحليه والقروية، والتصدي بكل قوة وحزم لجميع التعديات على الاراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف للحفاظ على حق الدوله و المواطنين.



ووجه محافظ القليوبية، بضرورة دفع العمل والمتابعة اليومية بملف تقنين أملاك الدولة والتصالح علي بعض مخالفات البناء وإزالة كافة العقبات التي تواجه اللجان لتحقيق المستهدف من هذا الملف، حيث إستعرض الموقف الحالي لملف تقنين أراضي الدولة من حيث ( سداد رسوم الفحص ، سداد رسوم المعاينة ، ملفات تحت الدراسة ، ملفات مرفوضة ، عقود مسجلة وغير مسجلة ، إجمالي عدد الطلبات ، جملة المتحصلات) فضلاً عن طرح العديد من الأفكار ومحاور العمل التي من شأنها تذليل معوقات سير العمل، والتأكيد على ضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء لتحقيق المستهدف منهما بإعتبارهم من الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولوياته، مشددا على ضرورة إنجاز باقي الملفات المتأخرة وسرعة الإنتهاء منها.



كما وجه الهجان بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجاري تنفيذها للوقوف على معدلات التنفيذ على أرض الواقع حيث أكد المسئولين عن المبادرة أن تنفيذ تلك المشروعات جارية بشكل منتظم وبمعدلات تنفيذ جيدة وفقاً للجدول الزمني المقرر والاشتراطات الفنية والمواصفات والمعايير المقررة ويتم تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لدفع العمل بمعدلات إنجاز أسرع.