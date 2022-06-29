محافظ القليوبية: الجمهورية الجديدة شهدت نهضة شاملة ومشروعات غير مسبوقة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الإحتفال بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي أُقيمت بمدرسة الشبان العالمية بمدينة بنها، وذلك بحضور كلاً من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ،، والمهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني مديرعام مستشفيات بنها الجامعية.

وتضمن الإحتفال عدداً من الفقرات الترفيهية، ثم تبِعها عدد من الأغاني الوطنية بمصاحبة إستعراضات رياضية للأطفال والشباب كالجمباز والكاراتية والمُلاكمة.

وصرح "المحافظ"، أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تشهد مشروعات غير مسبوقة في مِصر، وخلال سنوات تحول فيها المشهد بجميع محافظات مصر وبكافة القطاعات، لنهضة شاملة، ضمت مشروعات قومية عملاقة لا يمكن تحقيقها إلا بعد عشرات السنوات، لافتاً بأن محافظة القليوبية شَهِدت إنشاء مشروعات في وقت قصير كانت أحلام على مدار عشرات السنين، حولها الرئيس لواقع ملموس خلال سنوات قليلة.

وأشار "الهجان"، إلى أن ثورة الـ 30 من يونيو المجيدة تُعدُ واحدةً من أعظم الثورات في العالم بعد أن خرجت جموع الشعب المصري لرفض كافة مظاهر الخضوع لأي تهديدات إرهابية، ولترسيخ مبادئ الدولة المصرية الحديثة، وصححت المسار واستعادت الوطن، وبهذه المناسبة العظيمة يتقدم محافظ القليوبية بخالص التهاني لمواطني القليوبية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، التي استطاع فيها المصريون إبهار العالم بثورة سلمية خرج فيها الملايين، وانحاز لهم الجيش المصري لبدء تأسيس مصر الحديثة.