اليوم السابع
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محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بعقد لقاء دورى مع المواطنين لحل مشاكلهم

الأربعاء، 29 يونيو 2022 02:05 م
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بعقد لقاء دورى مع المواطنين لحل مشاكلهم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم، مطالبا بعقد لقاء دورى مع المواطنين من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، مع التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين .
 
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشمالية والجنوبية، والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
وقدم محافظ القاهرة خلال الاجتماع التهنئة للمواطنين بمناسبة ثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى ، واحتفال القاهرة بعيدها القومى .
 
وشدد محافظ القاهرة خلال الإجتماع على ضرورة التوسع فى نشر منافذ البيع فى كافة أحياء القاهرة لتوفير السلع الغذائية وإحداث توازن للأسعار بالأسواق لمساعدة المواطنين على التغلب على تداعيات الأزمة العالميةو توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية .
 
وطالب محافظ القاهرة بتشديد الرقابة على عمل شركات النظافة لرفع المستوى الموجود بالشارع مؤكدا أن الدولة قدمت كافة التيسيرات لإنجاح منظومة النظافة الجديدة .
 
كما طالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالرد الفوري على إدارة المتغيرات المكانية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية مع تشديد الرقابة أثناء الإجازات لمنع استغلالها في التعديات والبناء المخالف.
 

شكاوي المواطنين

القاهرة

مخالفات الأحياء

عيد الاضحى



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