محافظ الغربية يشهد انطلاق مسيرة شبابية لـ1000 شاب وفتاة احتفالا بثورة 30 يونيو

الغربية عادل ضرة

شهد الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأربعاء، انطلاق المسيرة الشبابية، احتفالاً بالذكرى التاسعة لثورة يونيو، من أمام كوبرى جيهان بمنطقة ستاد طنطا مروراً بشارع الاستاد ووصولاً إلى النصب التذكاري بمشاركة ما يقرب من 1000 شاب وفتاة من أعضاء البرلمان والتعليم المدني وأنديه الفتاة والمرأة والتطوع والجوالة وشعب الطلائع، وذلك بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح رحمي أننا نحتفل اليوم بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة التي كانت نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة، فأعطت شرارة الانطلاق للتعمير والبناء، فى كافة ربوع مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي وعد فأوفى.

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي الغربية وشعب مصر بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة، وكذلك لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء وأن تبقى رايتها عالية خفاقة بين الأمم.

بدأت المسيرة بعرض لفرقة الفنون الشعبية بمديرية الشباب والرياضة وعرض تنوره، كما تقدمت المسيرة فريق طنطا skaters وتقديم عرض رياضي، كما شارك في المسيرة حمله الإعلام من الكشافة وحمل برلمان الشباب علم مصر بطول 15متر.

شهد المسيرة ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا،و الدكتور عبده أبو طالب وكيل مديرية الشباب بالغربية والدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب.