اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 06:26 م
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محافظ الجيزة: 500 منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين

الأربعاء، 29 يونيو 2022 06:07 م
محافظ الجيزة: 500 منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الاجتماع
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تكثف من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين دون تأثر مع المواجهة الحازمة للمخالفات والتعديات.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى أكد خلاله انه تم إتاحة أكثر من 500 منفذ ثابت ومتحرك لتوافر السلع الاستراتيجية للمواطنين وبأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتغطية كافة قطاعات المحافظة بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بالعديد من المناطق للتيسير على المواطنين فى الحصول على السلع الغذائية بأسعار مناسبة .
 
كما كلف راشد، مديريات التموين والصحة والطب البيطرى والأحياء والمراكز بتمشيط الأسواق قبل عيد الأضحى المبارك لضمان جودة المنتجات المعروضة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على سلامه المواطنين .
 
ووجه محافظ الجيزة خلال الاجتماع مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء والمراكز بمتابعه انتظام امتحانات الثانوية العامة والتعامل الفورى حيال اى معوقات او بلاغات طارئة وعدم السماح بوجود إشغالات او مصادر للضوضاء بمحيط لجان الامتحان لتوفير المناخ الملائم للطلاب .
 
حضر الإجتماع إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد ورئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات.

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