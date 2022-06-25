الغرفة التجارية بالجيزة: تجهيز معرض سلع غذائية وملابس بتخفيضات 30%

كتب إسلام سعيد

أعلن المحاسب محمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أن غرفة الجيزة انتهت من تجهيز معرض (مبادرة دعم) للسلع الغذائية واللحوم والملابس ومستلزمات العيد وذلك بتخفيضات تصل إلى أكثر من 30% من أسعار السوق وذلك تيسيرا على المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وبمواصفات جيدة.

وأكد امبابى أن الغرفة انتهت من تجهيز المعرض بمنطقة أرض المطاحن بالطالبية بالتعاون مع محافظة الجيزة وبرعاية اللواء احمد راشد محافظ الجيزة وبدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية موضحا أن المعرض مقررا افتتاحه غدا الأحد.

وأشار محمد امبابى رئيس غرفة الجيزة أن المعرض سيقدم تخفيضات كبيرة للمواطنين على السلع والملابس واللحوم بمناسبة عيد الأضحى بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسعار فى الأسواق .

وأوضح امبابى أن المعرض سيضم 80 عارضا لعرض وبيع اللحوم والسلع الغذائية الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة وذلك بجوار جناح الملابس التى تتناسب مع جميع الأعمار.