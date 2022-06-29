محافظ أسيوط يشهد افتتاح المؤتمر العلمى السنوى الخامس لقسم الجهاز الهضمى

أسيوط - ماهر البهنساوي

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، افتتاح المؤتمر العلمي السنوى الخامس لقسم الجهاز الهضمى والكبد ، تحت رعاية اللواء دكتور سعيد النجار مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية.

بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، واللواء دكتور ابراهيم الشاذلى وكيل الإدارة العامة لشئون المستشفيات بمنطقة وسط وجنوب الصعيد واللواء دكتور طارق محمد على مدير مستشفى الشرطة بأسيوط والعميد دكتور عبد الجواد أحمد فؤاد نائب مدير مستشفى الشرطة للشئون الطبية والدكتورة ايناس الكريمى أستاذ الباطنة والجهاز الهضمى بجامعة أسيوط ورئيس المؤتمر والعقيد الدكتور هيثم الخطيب رئيس قسم الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى الشرطة ومنسق عام المؤتمر ، والدكتور محمد سيد مرزوق نائبا عن وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، إلى جانب نخبة من الأساتذة والأطباء من قسم الجهاز الهضمى والكبد من مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى الشرطة ومن مستشفيات وزارة الصحة .

بدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بالقرآن الكريم ثم السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم كلمة الترحيب بالحضور من الدكتورة ايناس الكريمى رئيس المؤتمر ثم كلمة منسق عام المؤتمر ثم كلمة مدير مستشفى الشرطة ونائبه ، ووجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر والتقدير لضباط واطباء قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية على جهودهم فى النهوض بالقطاع الصحى فى مصر وتنظيم المؤتمرات العلمية التى من شأنها اثراء القطاع الصحى فى مصر مشيدًا بجامعة اسيوط وكوادرها الطبية وعلى رأسها الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة الذى يعتبر من اشهر علماء قطاع الطب فضلا عن ما تضمه الجامعة من ذوى الخبرات الطبية والتخصصات العلمية المختلفة مشيدا بتعاونهم مع المحافظة فى منظومة متكاملة توفر العديد من الخدمات وخاصة فى مجال الرعاية الصحية والطبية المميزة لكل أبناء الصعيد وهو ما أسهم فى تبوأها مكانة مرموقة بين جامعات مصر والعالم مؤكدا على أهمية اللقاءات والمؤتمرات العلمية الطبية الزاخرة والتي تسهم توصياتها ونتائجها فى إثراء المجال الطبى بما يصب فى صالح المواطن.

وأعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن ترحيب الجامعة واستعدادها التام للتعاون الجاد والمكثف مع المحافظة ومع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالمجال الطبي على نحو يثمر عن تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات وهو ما يأتى متوافقاً مع جهود القيادة السياسية الغير محدودة وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدم لجموع الشعب المصري وعلى مستوى كافة محافظات الجمهورية وهو ما تم ترجمته فى عدد من المشروعات والمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار والكشف عن الأمراض غير السارية والقضاء على فيروس سى وأورام الثدى عند النساء وهو ما حرصت مستشفيات أسيوط الجامعية على المساهمة الفاعلة والنشطة فيها جميعا ، وفى الإطار ذاته أشاد بالتناغم الواضح الذى جمع بين علم وخبرة بمستشفيات أسيوط الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة و مستشفى الشرطة الطموح من أجل مواكبة التطور فى تطبيق المنظومة الطبية معلناً عن استمرار تعاون الجامعة بالتعاون القائم منذ سنوات عديدة مع مستشفى الشرطة بأسيوط والذي يشمل توفير ما يلزم من إمكانيات علمية وتدريبات عملية فى كثير من التخصصات الطبية وهى الجهود ستجد صدى طبياً لدى المواطنين من المرضى وكذلك من ذويهم .

وأشار العقيد الدكتور هيثم الخطيب، إلى أن المؤتمر يستمر لمدة يومين ويناقش فى يومه الأول عدداً من الموضوعات الهامة فى مجال الجهاز الهضمى والكبد من خلال 6 جلسات علمية تناقش الجديد فى هذا التخصص ومنها التعرف على الأمراض الناشئة حديثا مثل انفلونزا الطماطم و جدرى القرود وطرق الانتقال وكيفية تشخيصها وطرق علاجها وتأثير الامراض الوبائية على الجهاز الهضمى والكبد وتأثير فيروس كورونا المستجد والامراض الوبائية الحديثة على استخدام مناظير الجهاز الهضمى والامراض الحركية التي تصيب الجهاز الهضمى وامراض الكبد الوبائية و اورام الكبد واحدث طرق علاجها .

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية ، تم اهداء الدروع التذكارية للمؤتمر لمحافظ أسيوط ورئيس الجامعة والمشرفين على المؤتمر ولفيف من اساتذة الجهاز الهضمى والكبد بجامعة أسيوط ومستشفى الشرطة.