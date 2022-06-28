محافظ أسيوط يوافق على إنشاء 6 مكاتب صحة مميكنة بالقرى والمراكز

أسيوط - ماهر البهنساوي

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على إنشاء 6 مكاتب صحة مميكنة بقرى ومراكز المحافظة تلبية لاحتياجات المواطنين، وتسهيلاً عليهم لتسجيل المواليد والوفيات وغيرها من الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لشهر يونيو 2022 والتى عقدت بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة، والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ومديري مديريات الخدمات ومديرى إدارات المرور والحماية المدنية ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات ورؤساء شركات المرافق .

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم الموافقة على إنشاء 6 مكاتب صحة حديثة ومميكنة بمناطق ( صحة سادس مدينة اسيوط ومقره مستشفيات جامعة أسيوط – مكتب صحة بنى هلال بوحدة بنى هلال الصحية بمركز القوصية – مكتب صحة ابى اسحق بوحدة ابى اسحق الصحية بمركز ابنوب - ومكتب صحة ثانى بمدينة ابنوب – مكتب صحة العصارة بوحدة العصارة الصحية بمركز الفتح – مكتب صحة ابنى بيتك 2 بمركز طب الاسرة بمنطقة ابنى بيتك 2 بمدينة أسيوط الجديدة ) لافتاً إلى أن إنشاء تلك المكاتب يعتبر إضافة إلى مكاتب الصحة المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة والبالغ عددها 212 مكتب صحة .

وأوضح الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ،أهمية مكاتب الصحة المميكنة التى يتم انشائها وفقا لأحدث المواصفات التى تتواكب مع التحول الرقمى وتقدم خدماتها المتعددة للمواطنين ومنها التطعيمات الإجبارية للأطفال والحملات القومية للتطعيم وإخطار المناطق بتطعيمات الطفل الوافد واستخراج شهادة الميلاد للمولود داخل دائرة المكتب والكشف الطبى على المتوفى داخل دائرة المكتب واستخراج تصريح الدفن ،واستخراج شهادة الوفاة للمتوفى داخل دائرة المكتب و الإجازات المرضية للموظفين غير التابعين للتأمين الصحى.