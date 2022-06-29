مجلس جامعة بنى سويف يكرم أعضاء الجهاز الإدارى لبلوغهم السن القانونية

بنى سويف - هانى فتحى

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، فى جلسته رقم 210، المنعقدة صباح اليوم، أعضاء الجهاز الإدارى ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر يونيو الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة على أهمية تكريمهم تقديرًا لجهودهم وعطائهم خلال السنوات الماضية فى العمل ومشاركتهم الفعالة فى خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد فى العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا فى دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التى تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

والعاملين الذين تم تكريمهم هم: مجدى سمير ملاك، نادى عبد السيد بكلية الآداب، سهام حسنى عبد السيد بكلية الحاسبات والمعلومات، راوية عمر محمد بإدارة الجامعة، محمد عبد السلام حسين بكلية التعليم الصناعي.