مجلس جامعة بنى سويف يكرم الطلاب المرشحين للتدريب بجامعة يورك الكندية

كرم مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم 210، المنعقدة صباح اليوم، طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء المرشحين من وزارة التعليم العالي للتدريب في برنامج علوم الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية بجامعة "يورك الكندية" وذلك خلال صيف 2022.

وتم تكريم الطالب محمد توحيد عبد الوهاب، والطالب أحمد مجدي عبد الجليل، والطالب هيثم عابدين السيد، والطالبة نعمة احمد على، والطالبة يمنى محسن محمد.

من جانبه، أكد الدكتور منصور حسن، حرص الجامعة على توفير التدريب الصيفي والميداني للطلاب لما له من أهمية قصوى في إكساب الطلاب التجارب والمعرفة والمهارات التي تؤدي إلى رفع مستوى الفهم والوعي لديهم والارتقاء بمستواهم بالشكل الذي يعينهم فيما بعد على النجاح في تحقيق أهدافهم وتزيد من قدرتهم على التميز في مجال تخصصهم الأمر الذي يجعلهم أكثر قدرة على الإبداع والابتكار.