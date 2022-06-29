مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

كتب لؤى على

قدم مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بحلول ذكرى ثورة 30 يونيو، وأكد المجلس أن هذه المناسبة توثق لمرحلة مهمة فى تاريخ مصر المعاصر.

كما قدم مجلس الجامعة خلال اجتماعه الشهري اليوم الأربعاء، بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وعمداء الكليات؛ التهنئة أيضًا إلى الأمتين العربية والإسلامية، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة هناء العبيسي، عميدة الكلية، بمناسبة تكريم نقابة الأطباء لها، إضافة إلى عشرة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية لإسهاماتهم في خدمة المجتمع، كما وجه مجلس الجامعة الشكر إلي كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية؛ بمناسبة تكريم عشرة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى نقابة الأطباء لإسهامتهم في خدمة المجتمع والنهوض والارتقاء برسالة الطب محليا وإقليميا ودوليا.

وقدم مجلس الجامعة التهنئة إلى الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عميد كلية الإعلام بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ لاختياره مدربا بمركز إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقدم المجلس الشكر إلي الدكتور أسامة العبد، رئيس الجامعة الأسبق أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، لتبرعه بمبلغ 400 ألف جنية مصري دفعة أولى للإسهام في مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، صدقة جارية على روح نجله.

وحث رئيس الجامعة عمداء الكليات بسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح؛ حتى يتسنى اعتماد النتائج خاصة الفرق النهائية للبنين حتى يتمكنوا من التقدم إلى التجنيد في موعده المحدد، وناقش مجلس الجامعة العديد من الترقيات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.