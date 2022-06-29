"لو هاتدبح فى البيت".. 10 إجراءات لازم تعرفهم قبل ذبح الأضحية

كتبت آية دعبس

قالت الدكتورة سالى الفقى رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إنه لابد من التأكد من إتمام عمليات الذبح فى المسالخ المخصصة والمصرح بها، لأن ذلك يضمن سلامة الذبيحة للاستهلاك، حيث يوفر ذلك الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، والخطوات السليمة للذبح، فضلا عن البيئة الآمنة والنظيفة للذبح.

وأشارت سالى، إلى أن الذبح في الأماكن غير المهيئة للذبح، يغيب فيها الإشراف البيطرى، وتعرض اللحوم للفساد السريع بسبب درجات الحرارة والملوثات الخارجية، التعامل مع جزارين غير مرخصين ولا تتوفر فيهم الكفاءة المهنية والصحية، لافته إلى ضرورة الالتزام بعدة إرشادات فى حال كان الذبح بالمنزل، وهى:

1- لا يجهد الحيوان قبل ذبحه بوقت كاف حتى لا يستهلك مخزون الطاقة فى عضلاته، مما ينتج عن ذلك انخفاض فى جودة وطعم ولون لحمه (يصبح داكنا) .

2- ينصح بعدم إطعام الحيوان قبل الذبح لمدة 12 ساعة وتقديم له الماء بشكل مستمر، وذلك لتقليل الفضلات في أمعائه وتسهيل عملية سلخه.

3- أن تكون السكين والأدوات المستخدمة فى الذبح والسلخ نظيفة وشفرة السكين حادة لإراحة الحيوان.

4- استقبال القبلة والتسمية.

5- عند الذبح يجب التأكد من قطع الأوداج والقصبة الهوائية والمريء لسرعة خروج الدم وإراحة الحيوان .

6- عدم فصل رأس الحيوان حتى تمام عملية خروج الدم.

7- ينصح عند السلخ عدم النفخ بالفم لمنع التلوث والتأكد من عدم ملامسة الأجزاء الخارجية من جلد الحيوان للحم أثناء السلخ.

8- توخي الحذر من تلوث اللحم عند إزالة الجهاز الهضمي للحيوان (الكرش والأمعاء) مع مراعاة عدم قطع جدار الأمعاء أو الكرش للوقاية من التلوث.

9- ينصح بغسل السطح الخارجي للذبيحة بعد السلخ بماء نظيف صالح للشرب تحت ضغط.

10- يلزم جمع مخلفات الذبائح في أكياس والتخلص منها بطريقة مناسبة.