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لن يفعلها لو كان امرأة.. جونسون يهاجم بوتين ويصف حرب أوكرانيا بالذكورية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 09:54 ص
لن يفعلها لو كان امرأة.. جونسون يهاجم بوتين ويصف حرب أوكرانيا بالذكورية جونسون وبوتين
كتبت: نهال أبو السعود

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هاجم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعليقات له قبل اجتماع الناتو المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد قائلا إن بوتين ما كان ليتخذ خطوة الهجوم على أوكرانيا لو كان امرأة.

 

وفقا لشبكة بي بي سي، قال رئيس الوزراء البريطاني إن الغزو "المجنون والذكوري" كان "مثالاً ممتازًا للذكورة السامة" ودعا إلى المزيد من النساء في مناصب السلطة.

 

وفي حديثه بعد قمة مجموعة السبع في بافاريا، أجرى جونسون مقابلة مع محطة ZDF الألمانية، وأثناء حديثه عن المساواة بين الجنسين وأهمية التعليم ، قال "أنت بحاجة إلى المزيد من النساء في مناصب السلطة".

 

قال جونسون: "إذا كان بوتين امرأة ، ومن الواضح أنه ليس كذلك ، ولكن إذا كان كذلك ، فأنا لا أعتقد حقًا أنه كان سيشن حربًا مجنونة وذكورية من الغزو والعنف بالطريقة التي فعلها .. إذا كنت تريد مثالًا مثاليًا للذكورة السامة ، فهذا ما يفعله في أوكرانيا."

 

وقال جونسون أيضًا إنه بينما يريد قادة مجموعة السبع "بشدة" إنهاء الحرب في أوكرانيا ، "لا توجد صفقة متاحة" حاليًا.

 

وقال جونسون إن الغرب يجب أن يدعم الاستراتيجية العسكرية لأوكرانيا ، من أجل جعل الرئيس الاوكراني فولوديمر زيلينسكي "في أفضل وضع ممكن" في المفاوضات مع روسيا "عندما تأتي المحادثات في نهاية المطاف".

 

وأشارت بي بي سي الى ان بوريس جونسون من المقرر أن يدعو زملائه الأعضاء في التحالف الدفاعي لزيادة الإنفاق الدفاعي خلال القمة المنعقدة في مدريد.


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