لافروف: أبلغت الأمم المتحدة استعداد روسيا للمساعدة فى تصدير الحبوب الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إنه أبلغ الأمم المتحدة استعداد روسيا للمساعدة في تصدير الحبوب والأسمدة الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف سيرجى لافروف، أن روسيا مستعدة للمساعدة في مواجهة تهديد الأمن الغذائي العالمي.

وفى وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أراضي أوكرانيا ومستعدة لتصدير عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب إذا توقف الغرب عن منع الإمدادات الغذائية.

وقالت زاخاروفا -في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن روسيا مستعدة لتصدير عشرات الملايين من الأطنان من حبوبها إذا تم رفع الحظر الغربي عن صادراتها"، كما أكدت أن روسيا لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا وتوفر ممرات آمنة لذلك كل يوم.

وأشارت المتحدثة الروسية إلى أنه إذا كان الغرب قلقا بشأن بداية المجاعة العالمية فعليه أن "يتوقف عن منع الإمدادات الغذائية".

وشددت زاخاروفا على أن "واشنطن وبروكسل ولندن تبذل قصارى جهدها لتصعيد الوضع بشكل مصطنع بشأن تصدير الحبوب، وذكرت أن اللوم في منع تصدير الحبوب من أوكرانيا يقع أيضا على عاتق نظام كييف المسؤول عن إزالة الألغام من الموانئ.