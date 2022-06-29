كونا: مصرع 5 مصريين فى حادث مرورى بالكويت

كتبت: هناء أبو العز

لقى 5 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، إثر حادث مرورى مروع بين سيارتين في الكويت، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، ونقلت عنها قناة الحرة بأن المتوفين مصريين الجنسية.

وأعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية وفاة خمسة وافدين من إحدى الجنسيات العربية، في حادث تصادم مرورى وقع فجر اليوم، الأربعاء، على طريق جاسم الخرافى.

وقالت القوة في بيان صحفى لإدارة العلاقات العامة والإعلام ، إن إدارة العمليات المركزية على اثر الحادث وجهت فرقة إطفاء من مركز الاستقلال وتبين لدى وصولها إلى الموقع وفاة أربعة وإصابة 4 آخرين كانت حالتهم حرجة وإصابة مواطن.

أضافت أن الفرقة تولت إخراج المحشورين وتسليمهم للطوارئ الطبية حيث فارق أحدهم الحياة لدى وصوله المستشفى لترتفع حصيلة الوفيات إلى خمسة أشخاص.