اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 يونيو 2022 11:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع المياه عن مدينة قنا بسبب كسر مفاجئ بخط الصرف الصحى

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:41 ص
قطع المياه عن مدينة قنا بسبب كسر مفاجئ بخط الصرف الصحى قطع مياه- أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى أعلنت عن قطع مياه الشرب عن مدينة قنا، وقرى الجبلاو والأشراف الغربية وجزء من قرية أبنود، وذلك بسبب حدوث كسر مفاجئ بخط طرد محطة الصرف الصحى الرئيسية لمدينة قنا، بجوار شركة مختار ابراهيم بطريق المدينة الصناعية، مما استدعى توقف محطتىّ مياه الصالحية والحميدات بمدينة قنا.
 
وأضاف الداودى، أن مسئولو الشركة انتقلوا على الفور إلى موقع الكسر، وجارى الكشف عن العطل وتحديد مدة الإصلاح، موجها بتكثيف العمل وإنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى بالشبكات.
 
 



 

 


قطع المياه

مياه قنا

محطة الحميدات

محافظ قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة