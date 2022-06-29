غدا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون غدا، الخميس، الموافق 30 يونيو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
غدا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيوالأربعاء، 29 يونيو 2022 10:21 ص
مصطفى مدبولى - أرشيفية
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