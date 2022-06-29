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غدا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:21 ص
غدا إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو مصطفى مدبولى - أرشيفية
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون غدا، الخميس، الموافق 30 يونيو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

اجازة 30 يونيو

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس



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