عقوبة المتورطين فى تصوير أسئلة امتحان الثانوية العامة ونشرها على جروبات الغش

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين تورطوا فى تصوير أسئلة امتحان الثانوية العامة سيتم حرمانهم من الامتحانات لمدة عامين العام الحالى والمقبل، مشددة على أن كل الوقائع التى تم ضبطها تحررت لهم محاضر داخل اللجان ووقع عليها الطلاب وتم التحقيق فيها من قبل الشئون القانونية بالمديريات والوزارة وسيتم إعلان العقوبة بعد انتهاء الامتحانات مشددة على أن هؤلاء الطلاب سيتم حجب نتائجهم.