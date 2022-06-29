ضبط 168 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 87 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

واصلت أجهزة الأمن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (168) قطعة سلاح نارى، و(204) قضايا مخدرات، وتنفيذ (87948) حكما قضائيا متنوعا.

وشنت أجهزة الأمن حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (15) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (17) متهما "لعدد 7 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (7186) حكما قضائيا متنوعا.