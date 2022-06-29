ضبط وإعدام أكثر من 2 طن أغذية فاسدة فى حملة مكبرة على مصانع الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور علي المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بلبيس، يرافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة بلبيس الصحية.

تم خلال الحملة المرور علي مصنع لمنتجات اللحوم، وتم ضبط 860 كجم جبن مطبوخة ومبشورة، لسوء التخزين، كما تم إعدام طن، و350 كجم هوالك إنتاج لحوم، ولحم مفروم، وبصل، وزيت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 6 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.