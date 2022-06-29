صور.. خروج 43 طالبا وطالبة وحجز مصابتين لحالتهما الخطيرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

خرج 43 طالبا وطالبة المصابين فى انهيار سقف خشبى بهم فى حجرة درس بمدينة الحامول بكفر الشيخ، من مستشفى الحامول المركزى عقب تلقيهم الإسعافات الأولية.

واستقبل مستشفى الحامول المركزى بمحافظة كفر الشيخ 45 مصابا معظمهم من الطالبات، وذلك بعد انهيار سقف خشبى عليهم خلال درس خصوصى.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بوقوع حادث انهيار سقف منزل على طلاب بالصف الثالث الثانوى، أثناء حضور درس خصوصى لمادة الكيمياء.

وتنوعت الإصابات بين كسور متفرقة بالجسد، وكدمات وسحجات فيما جرى نقل حالتين أحدهما طالبة جرى نقلها لمستشفى المنصورة الدولى، ومعلمة بمستشفى كفر الشيخ العام، حيث سيتم عمل جراحة لها، حيث سيقوم الأطباء ببتر قدمها.