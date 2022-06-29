اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:45 ص
أكرم القصاص
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صحيفتان عمانيتان: مباحثات الرئيس السيسي مع سلطان عمان تعزز التعاون

الأربعاء، 29 يونيو 2022 10:06 ص
صحيفتان عمانيتان: مباحثات الرئيس السيسي مع سلطان عمان تعزز التعاون الرئيس السيسي وسلطان عمان
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أكدت صحيفتا (الوطن) و(عمان) العمانيتان، أن مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، عززت التعاون في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.
 
وذكرت صحيفة (الوطن) - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "زيارة عززت العلاقات ومجالات التعاون" - أن العلاقات العُمانية المصرية تكتسب اليوم مزيدا من الزخم الكبير؛ انطلاقا من حرص سلطان عمان والرئيس السيسي، حيث تتوافق الرؤى العُمانية المصرية تقريبًا في كافَّة المواقف ذات الاهتمام المشترك، حيث يحرص القائدان على كُلِّ ما من شأنه الحفاظ على الأمن القومي العربي، وأمن واستقرار المنطقة، والعمل على استخدام لغة الحوار بعيدًا عن التجاذبات والصراعات التي لا تجلب إلَّا الفرقة.
 
وأشارت إلى أنه على الصعيد الاقتصادي أيضًا، فإنَّ العلاقات الاقتصادية المصرية العُمانية شهدت زخمًا كبيرًا في ظلِّ وجود إرادة سياسية مشتركة بَيْنَ الدولتين بأهميَّة تنمية وتوسيع حجم العلاقات بَيْنَ البلدين مع العمل على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك، ما يسهم في زيادة معدَّلات النُّمو الاقتصادي.
 
من جانبها، أوضحت صحيفة (عمان) تحت عنوان "آفاق جديدة لعلاقات المستقبل"، أن متانة العلاقات وتوافق الرؤية السياسية وانسجامها بين البلدين على مختلف الأصعدة والمستويات قد مهدت الأرضية المناسبة لاستمرار التنسيق الوثيق والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، تحقيقا لطموحات شعبيهما في التكامل والنمو، من جهة، ومن جهة أخرى مواصلة جهودهما المشتركة في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

سلطنة عمان

هيثم بن طارق



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