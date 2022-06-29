صحة الأقصر تنظم قافل طبية للكشف على أهالى المطاعية بالبياضية مجانا اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

أنهت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر التجهيزات اللازمة لإطلاق قافلة طبية فى وحدة المطاعية الصحية فى مركز ومدينة البياضية، تستمر لمدة يومين الأربعاء والخميس، وذلك للكشف وتقديم العلاج للمواطنين فى مختلف التخصصات بالمجان، وذلك استمراراً لسلسة الفعاليات والقوافل الطبية لخدمة أبناء قرى ونجوع المحافظة.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر إنه تم إنهاء الاستعدادات لانطلاق فعاليات قافلة طبية على مدار يوم الأربعاء 29 يونيو الجارى والخميس 30 يونيو، وذلك للكشف والعلاج بالمجان تماماً فى التخصصات الطبية المختلفة والتى تشمل ما يلى:- (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن _قلب - العظام - جراحة مسالك - الأسنان – الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل – صيدلية - كشف عشوائي( سكر وضغط واعتلال كلوي).

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن تلك القافلة تأتى بعد نجاح قافلة الوحدة الصحية فى إسنا بقرية الحميدات شرق، يوم السبت الماضي، والتي تم خلالها الكشف على المواطنين فى مختلف التخصصات التالية:- (باطنة وأطفال وجراحة ونساء وتوليد وعظام وجلدية وأنف وأذن وحنجرة وأيضا تنظيم أسرة)، موضحاً أن الخدمات المقدمة تشمل عمل الأشعة والتحاليل والتثقيف صحى وإعداد التقارير الطبية لتحويل الحالات للمستشفيات أو العلاج على نفقة الدولة وقياس الضغط والسكر وتقديم علاج مجانى، وتلقى المرضى المشورة اللازمة والتوعية الصحية والعلاج المجانى، حيث يتم ذلك باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية مع مراعاة التباعد الإجتماعي بين الوافدين والمرضى.



