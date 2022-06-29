شركة مياه الأقصر تعلن تعرض خط مياه 8 بوصه بمنطقة النمسا مركز إسنا للكسر

الأقصر - أحمد مرعى

وجه اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، مساء الثلاثاء، لنزول فريق الطوارئ لإصلاح كسر بخط مياه 8 بوصه بمنطقة النمسا مركز إسنا.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الخط الساخن 125 بلاغات من المواطنين تفيد بكسر خط المياه 8 بوصه بمنطقة مجلس قروي النمسا، وجارى العمل والإصلاح.

وفي نفس السياق، استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، برئاسة اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، احتفالية الخطة الاستراتيجية لتكريم شركات المياه لكل من محافظات قنا وسوهاج وأسيوط، والمقامة بمحافظة الأقصر، والتي جاءت بحضور رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات، وحضور السيد عمرو الماحي، رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسي بالشركة القابضة، والمهندس عاطف عزت، مدير برامج دعم مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ومن جانبه، أكد رئيس شركة مياه الأقصر، أثناء ترحيبه بالحضور أن محافظة الأقصر تسعد دائماً بلقاء الأشقاء من جميع الشركات التابعة وتحرص على تقديم كل الدعم لهم بهدف إرساء دعائم الخطة الاستراتيجية والتى بدأت خطواتها الأولى بشركة الأقصر وتنتظر الوصول للمنتج النهائي الذي سوف تسير عليه الشركة خلال الخمس الأعوام القادمة فى إطار الأسس السليمة للتطوير وفق منهجية علمية يصيغها ويضع بنودها أبناء الشركة من جميع الإدارات القطاعات.

كما شهدت الاحتفالية تكريم المشاركين من من تلك الشركات، الذين أنهوا وضع الخطة الاستراتيجية لشركاتهم، وشملت قطاعات المعامل والدعم الفني والقطاع المالي والقطاع التجارى ومسئولي العلاقات العامة وخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات، والتحليل الاقتصادي تعزيزاً للكفاءة التشغيلية والخدمات الفنية والعلاقات مع متلقي الخدمة نحو استدامة جودة مياه الشرب والحفاظ على البيئة.