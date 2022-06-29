سفير اليمن: ثورة 30 يونيو حمت مصر ورسخت أسس التنمية الحقيقية

كتبت: إيمان حنا

أعرب السفير الدكتور محمد علي مارم سفير الجمهورية اليمنية لدى مصر عن خالص التهاني والتبريكات لشعب وقيادة جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وقال السفير مارم؛ فى تصريحات لليوم السابع، إن هذه الثورة العظيمة عبرت عن خيارات وإرادة الشعب المصري أصدق تعبير وكانت ذراع الحماية لمصر العروبة من الانزلاق إلى دوامة الفوضى والعنف؛ ومثلت نقطة انطلاق التنمية فى مصر من خلال إنجاز المشروعات العملاقة على المستوى الشعبى والاستراتيجى؛ بجانب ترسيخ عوامل الأمن والاستقرار وفتح آفاق التعاون المثمر بين دول المنطقة القريبة منها والبعيدة في شتى المجالات.

وأضاف سفير اليمن؛ فى تصريحاته ؛ أن الشعب المصري العظيم عندما خرج فى ذلك اليوم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة الدولة المصرية ومؤسساتها وترسيخ هيبتها ودورها الفعال في بناء الحاضر وصنع المستقبل الذي يليق بمصر ؛ فإنه جسد ذلك في مشهد حضاري مهيب وتلاحم وطني نال تقدير واحترام العالم.

واستطرد الدكتور مارم قائلًا ؛ إن مصر وهي تستأنف دورها التاريخي والقيادي العربي من خلال دبلوماسية حكيمة ومتوازنة حققت نجاحات عظيمة على أكثر من صعيد بالتوازي كما وستظل الركيزة الأساسية والمحورية للسلام والأمن في المنطقة وحجر الزاوية في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية العليا للأمة العربية.

واشاد الدكتور مارم بالعلاقات اليمنية المصرية التاريخية المتميزة؛ مشيرا إلى أنها اكتسبت زخما ضخما ودفعة قوية في مختلف المجالات بالزيارة الأخيرة التى أداها الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ولقائه مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى .

واختتم مارم بالإعراب عن خالص تقديره للدولة المصرية الشقيقة قيادة وشعبًا؛ لمواقفها العروبية الثابتة تجاه الشعب اليمني وشرعيته الدستورية بقيادة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمى؛ متمنيًا دوام الازدهار والتطور والنجاح لشعب مصر الكريم.