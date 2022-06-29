سفيرة روسيا فى بلغاريا: تعيين موظفين جدد محل دبلوماسيين تم طردهم

كتب أحمد عرفة

أكدت السفيرة الروسية لدى بلغاريا إليونورا ميتروفانوفا، أن السفارة الروسية في صوفيا عيينت موظفين جدد ليحلوا محل الدبلوماسيين الذي تم طردهم، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت السفيرة الروسية لدى بلغاريا ردا على احتمال وصول أشخاص ليحلوا محل موظفي البعثة الدبلوماسية الذين تم طردهم: بالطبع سيأتون، وسنقوم بتعيين 23 دبلوماسيا و25 موظفا ضمن الحصص المخصصة.

ولفتت السفيرة الروسية لدى بلغاريا إلى أنه سيكون من الصعب العمل لبعض الوقت، خاصة بالنسبة للقنصليات، موضحا أن عملية إعداد الوثائق والتأشيرات، ليست عملية سهلة، ويجب أولا العثور على الأشخاص المناسبين، وهذه خطوة غير مسبوقة وغير ودية على الإطلاق من جانب الحكومة البلغارية، كما أن عدة أحزاب في البرلمان البلغاري أدانت قرار الحكومة.