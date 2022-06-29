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روسيا: الأوكرانيون يريدون حرق مدينة أفدييفكا في دونيتسك الشعبية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:01 م
روسيا: الأوكرانيون يريدون حرق مدينة أفدييفكا في دونيتسك الشعبية الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلن ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا أن الأوكرانيين استخدموا تكتيك نازيي هتلر في الحرب الوطنية العظمى، لحرق مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، أنه من الاتصالات اللاسلكية التي تم اعتراضها للمتطرفين والمرتزقة الأجانب، ثبت بالدليل القاطع أن المسلحين سينفذون تكتيك الأرض المحروقة التي استخدمها النازيون خلال الحرب الوطنية العظمى عندما تقترب القوات الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية من أفدييفكا، ويريدون محو المدينة من على وجه الأرض.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا أن الغرض من إجراءات المتطرفين الأوكرانيين هو اتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية على منشآت البنية التحتية المدنية مع تغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية، بحسب سيناريو تم وضعه بشكل مسبق.

 


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