رئيس مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية يتابع إنشاء العمارات السكنية بمنطقة الجندى

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع المحاسب ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية عملية البدء فى استكمال إنشاء العمارات السكنية بمنطقة الجندى بمدينة القنطرة غرب.

وقال المحاسب ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب إنه تم اعتماد مبلغ 50 مليون جنيه دفعة أولى لاستكمال مشروع الشباب تم إرساله من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مديرية الإسكان بالإسماعيلية، وتم البدء فى المرحلة الأولى وهى 4 عمارات سكنية بمنطقة الجندى بمدينة القنطرة غرب و5 عمارات سكنية بمدينة المستقبل.

وأشار إلى أن هذه الاعتماد جاء تنفيذا لتوصية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب باعتماد مبلغ 162 مليون جنيه من وزارة التخطيط لمحافظة الإسماعيلية للانتهاء من مشروع إسكان الشباب بالمحافظة مشروع الإسكان القومى للشباب بمدينة القنطرة غرب 300 وحدة سكنية (مشروع مبارك للشـبـاب) 15 عمارة حيث ان المشروع تم توقف العمل به اكثر من 15 عاما، وخلال الزيارة تابع رئيس المدينة بدأ الأعمال وتشوين مستلزمات الإنشاءات.

وأكد رئيس المدينة بأن المتابعة تاتى تنفيذا لتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيليه بمتابعة اعمال انشاء العمارات السكنية.















